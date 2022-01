Vitinha eleito melhor jogador do campeonato em dezembro

Vítor Ferreira, mais conhecido como Vitinha, foi eleito o melhor jogador do mês da I Liga em dezembro.

O médio do FC Porto, de 21 anos, venceu o prémio com 27,78% dos votos dos treinadores principais da prova. Superou, por pouco, a concorrência do companheiro de equipa Luis Díaz, que reuniu 24,31% das preferências. Paulinho, do Sporting, teve 10,42% dos votos.

Vitinha foi titular nos quatro jogos que o FC Porto disputou - e venceu - em dezembro, tendo ainda feito um golo, a estreia a marcar pelos dragões, e uma assistência no campeonato.