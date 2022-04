Vitinha eleito, novamente, o melhor médio do mês da I Liga

O médio de 23 anos tem sido um jogador fundamental nas escolhas de Sérgio Conceição. No mês de março foi titular nas vitórias diante do Paços de Ferreira, Tondela e Boavista.

Vítor Ferreira foi eleito, pelos treinadores da I Liga, como o melhor médio da liga, com 29,63% dos votos que o ajudam a superar o compatriota e colega de equipa, Otávio, que obteve 13,33% dos votos e Pedrinho, do Gil Vicente, que foi o eleito de 9,63% dos votantes.

Vitinha, médio do Porto, ganhou a votação e foi eleito o melhor jogador da sua posição, na I Liga, no mês de março.

O mês de março também foi importante para o médio de Santo Tirso, que no dia 29 se estreou, no Estádio do Dragão, pela seleção nacional, na vitória contra a Macedónia do Norte, por 2-0, que qualificou Portugal para o Mundial do Qatar.



Vitinha não tinha sido, inicialmente, escolhido para os compromissos da seleção portuguesa, mas a lesão de Rúben Neves fez Fernando Santos chamar um dos destaques da presente edição da liga portuguesa.