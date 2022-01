FC Porto e Liverpool acertam transferência de Luis Díaz

O extremo, de 25 anos, tem contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Os dragões detêm apenas 80% do passe. Luis Díaz representa o FC Porto desde 2019/20, há três anos. Esta temporada, regista 16 golos e cinco assistências em 28 jogos.

Díaz pretende um clube de maior dimensão do que os "Spurs", que lute por títulos e seja presença regular na Liga dos Campeões, daí a maior vontade em ingressar no Liverpool.

Ainda de acordo com "O Jogo", a vontade de Luis Díaz terá sido fator chave para a transferência para o Liverpool, depois do Tottenham ter apresentado uma proposta semelhante , de 45 milhões de euros, mais cinco milhões de euros por objetivos.

De acordo com a publicação, o negócio terá sido fechado por 45 milhões de euros, mais 15 milhões por objetivos.

FC Porto e Liverpool terão chegado a acordo para a transferência do internacional colombiano Luis Díaz, segundo o jornal " O Jogo ".

Sérgio Conceição não queria abrir mão

Já em janeiro, em declarações à Sport TV, Sérgio Conceição assumiu vontade de segurar Luis Díaz no Dragão até ao final da temporada.

"Não podemos adivinhar o que vai acontecer. Os jogadores têm uma cláusula de rescisão e se a baterem não há nada a fazer, mas a intenção do FC Porto é ficar com todos os jogadores importantes. Todos são importantes, mas há uns que se destacam mais e o Luis [Díaz] tem-se destacado", reconheceu, na altura, o treinador do FC Porto.



Questionado, no mesmo dia sobre o seu futuro, Luis Díaz foi mais reservado, contudo, garantiu estar "muito, muito focado no FC Porto": "Estou muito feliz por estar aqui. Vamos por um 2022 muito bom."