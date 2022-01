Sérgio quer ficar com Luis Díaz, que está "muito focado" no FC Porto

Sérgio Conceição admite que não pode prever que loucuras poderão os gigantes do futebol europeu cometer no mercado de janeiro, no entanto, espera poder continuar a contar com Luis Díaz no FC Porto.

Este sábado, o extremo internacional colombiano voltou a ser decisivo, com um golo e duas assistências, na reviravolta (2-3) dos dragões no terreno do Estoril. No final da partida, em declarações à Sport TV, o treinador do FC Porto foi questionado sobre o futuro de Luis Díaz.

"Não podemos adivinhar o que vai acontecer. Os jogadores têm uma cláusula de rescisão e se a baterem não há nada a fazer, mas a intenção do FC Porto é ficar com todos os jogadores importantes. Todos são importantes, mas há uns que se destacam mais e o Luis tem-se destacado", assumiu Sérgio, que nem costuma individualizar.

"Estou muito, muito focado no FC Porto"

O próprio Luis Díaz foi questionado sobre o seu futuro na "flash interview". Não abriu o jogo, mas garantiu que está comprometido com o FC Porto, que ajudou a isolar na liderança do campeonato.

"Estou muito, muito focado no FC Porto. Estou muito feliz por estar aqui. Vamos por um 2022 muito bom", afirmou o jogador de 24 anos.

Luis Díaz, que representa o FC Porto desde 2019/20, tem contrato válido até 30 de junho de 2024 e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Esta temporada, leva 15 golos e cinco assistências em 25 jogos.