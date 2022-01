FC Porto oficializa saída de Corona para o Sevilha

O FC Porto confirmou, esta sexta-feira, a saída de Jesús Corona.

O extremo internacional mexicano foi vendido ao Sevilha, com que assinou contrato válido por três temporadas e meia, até junho de 2025.

Corona, de 29 anos, estava em final de contrato com o FC Porto, mas ainda terá rendido entre dois e três milhões de euros aos cofres do Dragão, num negócio que deverá custar um total de cinco milhões. O Porto não detém a totalidade do passe do avançado mexicano.

Em seis temporadas e meia no FC Porto, "Tecatito" Corona marcou 31 golos e somou 58 assistências em 287 jogos. Venceu dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

Esta é a segunda saída do plantel do FC Porto no mercado de janeiro, após o empréstimo, com opção de compra, de Sérgio Oliveira à AS Roma.

Jesús "Tecatito" Corona reencontra-se com o treinador espanhol Julen Lopetegui, que já o levara para o FC Porto na época 2015/16.