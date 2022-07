Cândido Barbosa: "Compreendo posição de Joaquim Gomes por querer W52-FC Porto na Volta"

Cândido Barbosa sai em defesa do diretor da Volta a Portugal e encontra atenuantes para a forma como Joaquim Gomes, dias antes de conhecida a suspensão da W52-FC Porto pela União Ciclista Internacional (UCI), defendeu que a equipa azul e branca era “fundamental” no pelotão.

Em declarações a Bola Branca, Cândido Barbosa, antigo vencedor de 25 etapas na Volta a Portugal, diz compreender a posição de Joaquim Gomes, que se atravessou pela presença da W52-Porto na Volta.

"Eu compreendo a posição de Joaquim Gomes enquanto diretor da Volta a Portugal. Compreendo perfeitamente que Joaquim Gomes gostaria de ter todas as equipas que estavam inscritas, e que não tivéssemos notícias desta a pouco tempo de começar a Volta a Portugal. Compreendo a sua opinião na íntegra. Se estivesse no lugar dele, provavelmente faria o mesmo. A Volta a Portugal com a W52-FC Porto na prova teria outro impacto, porque é uma equipa de referência e que tem os seus adeptos que, com certeza, não irão para a estrada. E quem vai ficar a perder com tudo isto é a organização e os seus patrocinadores", considera.

Joaquim Gomes mantém-se em silêncio perante a imprensa desde que, na quarta-feira, foi conhecida a decisão da UCI de retirar a licença à equipa continental da W52-FC Porto, face ao processo levado a cabo pela Autoridade Antidopagem de Portugal (AdoP), que conduziu à suspensão, por doping, de oito corredores e dois elementos do staff técnico.