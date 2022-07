W52-FC Porto fora da Volta a Portugal. “Tudo isto pode ter implicações graves no futuro”

O presidente da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais (APCP) receia as consequências que a suspensão da W52-FC Porto por doping e consequente exclusão da Volta a Portugal possa ter.

Em declarações a Bola Branca, Paulo Couto afirma que decisão da União Ciclista Internacional (UCI) “abala a organização da prova” e pode trazer consequências graves para o futuro do ciclismo português.

“Todo e qualquer caso que envolva doping afeta o prestígio do ciclismo, daí a nossa preocupação com o futuro das equipas, dos patrocinadores e dos corredores. Tudo isto pode ter implicações graves no futuro”, avisa.

O presidente da APCP lamenta a medida tomada pela UCI, que pode ter um impacto muito significativo na modalidade em Portugal.

“É uma situação que lamentamos, porque os atletas que não estavam suspensos também ficam impedidos de participar e ficam desanimados. Há também as implicações que poderá ter no futuro da equipa e do próprio ciclismo. A equipa da W52-FC Porto é uma equipa estruturada a nível salarial e que trazia muitos adeptos para o ciclismo, por isso causa-nos preocupação”, explica, em entrevista à Renascença.