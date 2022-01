Número de casos no Estoril sobe para 28. Jogo com o FC Porto pode estar em risco

Há mais 17 casos de Covid-19 no plantel e equipa técnica do Estoril, detetados nos testes realizados esta segunda-feira, segundo o "Record".

Sobe assim para 28 o número de elementos infetados no clube canarinho, que tem jogo do campeonato com o FC Porto marcado para sábado, no Estádio António Coimbra da Mota. O Estoril tem 36 atletas inscritos.

De acordo com a referida publicação, face a este surto a direção do Estoril equaciona pedir o adiamento do encontro da 17.ª jornada.