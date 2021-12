Clubes querem reforçar vacinação e "bolha" anti-Covid-19

A Liga de Clubes e os departamentos médicos das equipas voltaram a reunir-se esta sexta-feira para discutir questões relacionadas com a Covid-19. O reforço da vacinação vai avançar para os futebolistas e staff com mais de 30 anos inoculados com a vacina Janssen há 90 ou mais dias.

Em cima da mesa, esteve também “a necessidade de reforçar a bolha no interior dos clubes” e a diminuição do período de isolamento de 10 para 7 dias (decisão da DGS já divulgada, mas ainda não em vigor).

“Depois de na sexta-feira ter sido aberta a vacinação para a faixa etária dos 30 anos, para quem tomou a anterior dose única da vacina Janssen, a Liga alertou os departamentos médicos para a necessidade de avançar com o reforço da inoculação dos jogadores e staff que estão elegíveis (…) a Liga e os médicos falaram ainda da diminuição para sete dias do período de isolamento profilático de quem está positivo ou contactos de alto risco, desde que assintomáticos”.

Nova reunião entre Liga e médicos dos clubes está já marcada para a próxima semana.

Nos últimos dias, o número de infetados nas estruturas do futebol tem aumentado e muitos clubes têm vários jogadores “fora de jogo”.