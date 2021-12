Grimaldo testa positivo à Covid-19

Grimaldo testou positivo à Covid-19, um dia depois do clássico com o FC Porto dos oitavos de final da Taça de Portugal, que o Benfica perdeu.

Em curto comunicado no site oficial, esta sexta-feira, o Benfica informa que o lateral-esquerdo espanhol, de 26 anos, acusou infeção pelo novo coronavírus nos "mais recentes" testes realizados pelo plantel.

Trata-se de uma reinfeção, dado que Grimaldo já teve Covid-19 em janeiro de 2021, na altura do surto que afetou vários jogadores do Benfica.

Grimaldo e Otamendi fora do clássico 2.0

Este positivo tira Grimaldo do clássico do dia 30, próxima quinta-feira, com o FC Porto, novamente no Dragão, agora para o campeonato. Isto porque, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde, o defesa espanhol terá de ficar em isolamento durante, pelo menos, 10 dias.

O Benfica também não poderá contar com Otamendi, expulso no jogo da Taça, que os encarnados perderam por 3-0, o que valeu a eliminação.

Grimaldo, que jogou os 90 minutos, regista três golos e três assistências em 27 jogos pelo Benfica, esta temporada. A equipa de Jorge Jesus encontra-se no terceiro lugar do campeonato, a quatro pontos do líder, FC Porto, e do segundo classificado (por diferença de golos), Sporting.

