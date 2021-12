Belenenses SAD tem 10 jogadores recuperados da Covid-19

Ainda assim, a preparação do jogo com o Estoril está "em marcha, pese embora as diversas limitações" que continuam a condicionar os azuis. O Belenenses SAD ressalva que, "face à fragilidade do contexto", ainda não consegue "avaliar com todo o rigor e certeza o que acontecerá ao longo dos próximos dias" e que consequências daí poderão advir.

Neste momento, o principal foco da equipa técnica é "reduzir ao máximo o risco de lesão" dos jogadores que regressam, agora, aos treinos. O Belenenses SAD também mostra preocupação com potenciais "dúvidas relacionadas com a nova variante" do coronavírus, Ómicron:

O que aconteceu no Belenenses SAD-Benfica?

No dia 27 de novembro, o Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores, dois deles guarda-redes, disponíveis para defrontar o Benfica, devido ao surto de Covid-19 que atingiu o plantel. O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de João Monteiro ter alegado lesão, deixando os azuis sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Na segunda-feira, o Belenenses SAD pediu a repetição do jogo com o Benfica, baseando-se no art. 45.º, n.º 4 do Regulamento de Competições, segundo o qual "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar com "natureza urgente" ao Belenenses SAD, devido à insuficiência de jogadores que levou ao fim antecipado do jogo com o Benfica, de acordo com comunicado do organismo.