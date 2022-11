Vertonghen teme falar sobre direitos humanos no Qatar. "Estamos a ser controlados"

Jan Vertonghen, internacional belga que passou pelo Benfica, tem medo de falar publicamente sobre os atropelos aos direitos humanos no Qatar e, por consequência, ficar sem jogar no Mundial 2022.

O Qatar tem tentado limitar as manifestações sociais durante o Mundial e proibiu que os capitães utilizassem as braçadeiras "One Love" ("um amor"), uma mensagem de apoio para a comunidade LGBTQ+, e tem proibido adeptos e jornalistas de usar roupas com o mesmo símbolo.

Vertonghen explica que, neste momento, quem marcar posição e envergar a braçadeira arco-íris estará a prejudicar-se a si mesmo:

"É melhor eu não dizer nada sobre isso, porque posso ser punido e não ter permissão para entrar em campo. Acho que isto diz o suficiente."

A Bélgica estreia-se no Mundial com o Canadá, na quarta-feira, às 19h00.