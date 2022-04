Mazepin. Autoridades italianas confiscam propriedades do piloto russo

As autoridades italianas confiscaram propriedades de Nikita Mazepin, antigo piloto de Fórmula 1, no valor de 105 milhões de euros, informa a Reuters.

Num esforço conjunto das autoridades italianas em penalizar os oligarcas russos, como Dmitry Mazepin, pai do antigo piloto da Haas, ligados a Vladimir Putin, presidente russo, foram várias as propriedades do piloto despedido da equipa norte-americana a serem confiscadas.

Esta operação, desencadeada como resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, visou uma pequena vila localizada no norte da ilha da Sardenha.

Nikita Mazepin integra, com o pai, Dmitry, a lista da União Europeia de oligarcas a sancionar. Além disso, o patriarca Mazepin é descrito, também pela UE, como membro do círculo mais próximo de Putin.

Mazepin foi despedido da Haas em Março e, pouco depois, criou uma fundação para apoiar atletas que tiveram de deixar de competir por razões políticas. O piloto russo foi substituído por Kevin Magnussen.

A operação já afetou vários milionários russos, com a polícia italiana a confiscar, no total, bens avaliados em mais de 900 milhões de euros.