Ágata Filipa, Joana Martins e Carole regressam à seleção

Os regressos de Ágata Filipa, Joana Martins e Carole Costa, e a ausência de Diana Silva são os destaques da convocatória da seleção nacional para as últimas duas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações.

Carole volta após ter falhado a lista anterior por lesão. Martins tinha entrado na primeira lista pós Mundial, contudo, teve de ser dispensada por lesão e já não integrou a segunda - à terceira, Francisco Neto volta a incluí-la. Para Ágata Filipa, trata-se de um regresso ao fim de um ano.

"[Ágata Filipa] tem feito um percurso no estrangeiro bastante interessante está a experimentar a sua terceira liga, a francesa, depois de ter estado no Glasgow [Escócia] e no Servette [Suíça]", justifica o selecionador, na conferência de imprensa de anúncio da convocatória.

Este verão, Ágata Filipa tornou-se a primeira jogadora portuguesa a rumar a um clube estrangeiro por dinheiro, conforme avançou a Renascença em primeira mão. A lateral-esquerda, de 28 anos, transferiu-se do Servette, da Suíça, para o Fleury 91, de França, por uma verba a rondar os 40 mil euros, valor também apurado por Bola Branca.

Diana Silva fica de fora por "motivos pessoais", explica Neto.

Saem também Maria Miller, a estreia da lista anterior, e Mariana Azevedo. Na arrumação dos nomes, Carolina Mendes volta de média - categorização nova na última convocatória - para avançada.

Principal meta ainda ao alcance

Portugal luta pela manutenção na Liga A da Liga das Nações. Ao fim de quatro jornadas, a equipa das quinas ocupa o terceiro lugar, que obriga à disputa de um "play-off", com três pontos, a quatro da Áustria, segunda classificada - em zona de permanência -, e com mais um que a Noruega, que ocupa o último lugar - que dita descida de divisão automática.

Já sem possibilidade de ir à Final Four, Francisco Neto lembra que o principal objetivo era outro: a manutenção, que continua ao alcance:

"O primeiro objetivo era a manutenção na primeira divisão. O segundo objetivo era poder ir à Final Four. Esse já não conseguimos, mas, independentemente disso, o primeiro objetivo ainda está [de pé]."

A seleção nacional entra em campo no dia 1 de dezembro, sexta-feira da próxima semana, às 18h00, no terreno da Noruega, e recebe a França quatro dias depois, às 18h15, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Convocatória da seleção:





Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (SC Braga), Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks);



Defesas: Ágata Pimenta (Fleury 91), Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Joana Marchão (Servette) e Lúcia Alves (Benfica)

Médias: Ana Rute (Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica), Joana Martins (Sporting) e Tatiana Pinto (Brighton & Hove Albion).

Avançadas: Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit), Carolina Mendes (Braga), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).