Maria Miller estreia-se em convocatórias da seleção feminina

A estreia de Maria Miller, média do Sporting de Braga, é a novidade da convocatória da seleção nacional para o duplo confronto com a Áustria, referente às terceira e quarta jornadas do grupo 2A da Liga das Nações.

O selecionador justifica a chamada da média-defensiva, de 20 anos, que também pode jogar a central, com a versatilidade da jogadora e com o facto de ter feito carreira, já, no escalão de sub-23 das seleções.

"Temos vindo a acompanhar a Maria Miller há muito tempo. Faz parte da nossa estrutura, nas seleções de base, e tem feito parte da seleção sub-23, o que é muito importante para nós. Este ano, no clube, tem tido minutos. É uma jogadora com muita versatilidade, pode jogar tanto a central como a média, e faz todo o sentido, neste momento, trazê-la para a vermos", explica Francisco Neto, em conferência de imprensa.

Jéssica Silva regressa à lista de 25 jogadoras, depois de ter falhado a estreia portuguesa na nova prova da UEFA, devido a lesão. Pelo mesmo motivo, Carole Costa fica fora da lista desta quinta-feira.

Saem também, da primeira convocatória para a Liga das Nações, Bruna Lourenço, Joana Martins e Nádia Gomes. Entram mais duas jogadoras do Braga: Carolina Mendes, regressada como média no pós-Mundial - foi avançada a carreira inteira -, e a central Mariana Azevedo.

Ao fim de duas jornadas, Portugal está no segundo lugar do grupo 2, com três pontos (uma derrota em França e uma vitória em casa diante da Noruega), menos três que a França, que lidera, e mais dois que Noruega e Áustria, terceira e quarta classificadas, respetivamente.

Portugal defronta a Áustria, primeiro, fora, em Altach, a 27 de outubro, às 17h00, e depois em casa, na Póvoa de Varzim, no dia 31, às 18h15.

Convocatória:



Guarda-redes: Inês Pereira, Patrícia Morais, Sierra Cota-Yarde;

Defesas: Ana Borges, Ana Seiça, Catarina Amado, Diana Gomes, Lúcia Alves, Joana Marchão, Maria Miller, Mariana Azevedo;

Médias: Ana Rute, Andreia Norton, Andreia Jacinto, Andreia Faria, Carolina Mendes, Dolores Silva, Fátima Pinto, Kika Nazareth, Tatiana Pinto;

Avançadas: Ana Capeta, Ana Dias, Diana Silva, Jéssica Silva e Telma Encarnação.