Hugo Almeida: "Seria gratificante ver Mourinho selecionador nacional"

Hugo Almeida considera que seria gratificante para os portugueses verem José Mourinho como selecionador nacional.

O atual treinador da Roma é um dos nomes mais falados para a sucessão a Fernando Santos, caso este abandone o cargo. Em entrevista a Bola Branca, Hugo Almeida, antigo internacional português, recorda que Mourinho sempre manifestou o desejo comandar a seleção das quinas.

"José Mourinho sempre disse que gostava treinar a equipa portuguesa. Nos últimos anos tem dito que ainda era cedo, não sei se é ou não a altura certa para ele, mas todos nós sabemos que José Mourinho é dos melhores treinadores do mundo e seria gratificante para Portugal se ele aceitasse treinar a seleção de Portugal", afirma o ponta de lança, de 38 anos.



José Mourinho tem ligação com a Roma até 2024. Hugo Almeida, que foi lançado pelo "Special One" na equipa principal do FC Porto, em 2002, deixa em aberto a possibilidade de o treinador abandonar o clube italiano ou de acumular o cargo com o de selecionador nacional.

"Só ele pode decidir se quer abandonar a Roma ou manter os dois cargos, e se os dois lugares são benéficos para o trabalho dele. Só ele sabe se é capaz de estar a 100% focado nos dois cargos. O que não será fácil, porque a Roma é uma das grandes equipas de Europa e as exigências são grandes. E, depois, estamos a falar de uma grande seleção [Portugal], que também não é fácil de gerir", destaca o antigo jogador de Mourinho.

Se é para Fernando Santos sair, que saia já

Se for para Fernando Santos sair da seleção, que saia já, recomenda Hugo Almeida. Isto porque, se o Engenheiro se mantiver no cargo, quando aparecer o primeiro resultado negativo será pior ainda para todos.

"Sabendo que as coisas não estão bem, e fala-se muito e com muita especulação sobre a saída ou não de Fernando Santos, e ao mínimo desaire que tenha, caso continue, vai ser um alvo muito grande a abater. Por isso mais vale cortar agora e começar uma nova etapa com uma pessoa nova do que estar a arrastar a situação. Depois vem ainda mais negatividade para a seleção", alerta o antigo internacional português.

Fernando Santos venceu o Euro 2016 e a Liga das Nações de 2019, porém, foi eliminado nos oitavos de final do Mundial 2018 e do Euro 2020. No Mundial do Qatar, Portugal caiu nos "quartos" frente a Marrocos.

"Falta de respeito" para com Cristiano Ronaldo



Hugo Almeida é amigo e antigo companheiro de Cristiano de Ronaldo. Nestas declarações à Renacença, diz que o avançado se deve sentir triste como foi tratado no mundial e não sabe se CR7 vai querer continuar a jogar por Portugal, mesmo reencontrando-se com José Mourinho.



"Fico triste como as coisas foram feitas com o Cristiano. Infelizmente, ele não dura para sempre. Nós podermos vê-lo jogar é uma dádiva e as pessoas tratarem-no como o trataram neste Mundial é surreal. É uma falta de respeito e de consideração pela pessoa que eleva o nome do país pelo mundo fora", sublinha o amigo do capitão da seleção nacional.

Cristiano Ronaldo, o jogador com mais golos e internacionalizações de sempre por Portugal, perdeu a titularidade da seleção no Mundial 2022.

O capitão esteve envolvido em várias polémicas, desde a rescisão com o Manchester United, a dias do início do torneio, após uma entrevista em que disse sentir-se "traído" pelo clube a uma alegada ameaça de deixar a seleção, entretanto desmentida, passando por palavras ríspidas para Fernando Santos quando foi substituído frente à Coreia do Sul.