Tudo normal com Ronaldo. João Mário desvaloriza impacto de entrevista na seleção

João Mário afirma que Cristiano Ronaldo "está feliz" na seleção nacional. Depois de uma explosiva entrevista em que demonstrou grande descontentamento no Manchester United, o capitão de equipa está "ótimo, como sempre", na seleção.

"Ele está sempre feliz quando está na seleção. Está ótimo, como sempre. É sempre um prazer para ele estar aqui. Será importante no Mundial", começa por dizer o jogador do Benfica.

Na primeira conferência de imprensa após a concentração da seleção nacional, o médio do Benfica afirma que não é inédito um caso como o de Cristiano Ronaldo.

"Há pouco a dizer, não é a primeira vez que alguém chega à seleção com problemas no clube. A vantagem de chegar à seleção é que isso fica tudo anulado, não há grande problema. Quando chegamos à seleção é outro grupo de trabalho, não acredito que traga mais pressão, estamos habituados a lidar com isso", começou por dizer.

Questionado sobre se a entrevista de Cristiano Ronaldo, que será divulgada em excertos até quinta-feira, colocará o foco da seleção ainda mais sobre o capitão, João Mário explica que "não é muito diferente do habitual, as primeiras perguntas e a atenção está sempre sobre ele".

João Mário esclarece ainda que não existe qualquer problema entre Ronaldo e Bruno Fernandes, depois de um vídeo da Federação Portuguesa de Futebol ter causado alguma dúvida. Em causa esteve uma brincadeira entre os dois jogadores do Manchester United.

"Estive no balneário nesse momento, pode ser interpretativo, mas foi uma brincadeira entre eles. O Bruno foi dos últimos a chegar e o Ronaldo perguntou se ele tinha vindo de barco, foi uma brincadeira", explicou.