Manchester reage a entrevista bombástica de Cristiano Ronaldo

O Manchester United reagiu esta segunda-feira à entrevista bombástica de Cristiano Ronaldo.



O clube inglês diz que está a acompanhar as notícias e admite uma resposta às fortes críticas do internacional português após a divulgação da entrevista na íntegra. Até agora, só foram conhecidos alguns excertos.

"O Manchester United acompanha a cobertura dos media sobre uma entrevista de Cristiano Ronaldo. O clube considerará sua resposta depois de os factos completos serem estabelecidos", refere o clube, em comunicado.

O clube garante que, apesar das declarações de Ronaldo, o "foco continua a ser a preparação para a segunda metade da temporada e a continuidade do ímpeto, crença e união que estão a ser construídos entre os jogadores, treinador, staff e adeptos".

Numa entrevista ao jornalista Piers Morgan, parcialmente divulgado no domingo, Cristiano Ronaldo disse que se sente "traído" pelo Manchester United e aponta o dedo ao treinador, Erik ten Hag, que diz não o ter respeitado.

"As pessoas deviam ouvir a verdade. Sim, sinto-me traído e sinto que algumas pessoas não me querem aqui. Não só este ano, mas também no ano passado", declara o internacional português. A entrevista será transmitida na TalkTV, do Reino Unido, na quinta-feira.



Cristiano Ronaldo dirige fortes críticas ao treinador Ten Hag. Segundo o avançado, de 37 anos, o técnico neerlandês não mostrou sensibilidade para com ele depois de a filha, de três meses, ter estado doente e hospitalizada, situação que levou a que falhasse o arranque da pré-época.



"Foi o período mais difícil da minha carreira, tanto pessoal como profissionalmente. Fizeram de mim a ovelha negra. Eu não respeito o treinador porque ele não me respeitou. Se não me mostras respeito, eu não vou respeitar-te", sublinha o capitão da seleção nacional.