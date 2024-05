Randolph Galloway foi o último a dizer “vamos ver” e a conseguir o que agora deseja Rúben Amorim

De volta a Inglaterra, Galloway ingressou no futebol como jogador. Estreou-se a nível sénior pelo Derby County, na extinta Second Division, e marcou logo um golo no primeiro jogo, num empate, por 1-1, frente ao Southampton. Foi pelos "lilywhites" que mais alto brilhou, antes de bater o recorde de transferências do Nottingham Forest (dez anos antes de Brian Clough, que levaria os "garibaldi" à glória, nascer) e representar clubes como Luton Town, Coventry City (ex-clube de Viktor Gyökeres, a grande estrela do novo campeão nacional) e Tottenham - chegou para substituir o internacional inglês Tom Roberts, mas uma lesão ditou o princípio do fim da carreira.

Pendurou as botas em 1929, aos 33 anos, e estreou-se como treinador no Sporting de Gijón. A carreira em Espanha prosseguiu em Valência e Racing de Santander, antes de chegar ao comando da seleção da Costa Rica. Seguiram-se o Peñarol, do Uruguai, e o Young Fellows (não confundir com o Young Boys), da Suíça.

Em 1950, Randolph Galloway aterrou em Lisboa, longe de imaginar que faria história no futebol português e pelo Sporting. Três anos bastaram.