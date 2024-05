Tudo começou com Peyroteo em 1941: os 20 títulos do Sporting

Foi Fernando Peyroteo quem mostrou o caminho pela primeira vez. O Sporting de 1940/41 fez 58 golos e ele acertou 29 remates nas balizas dos rivais.

O primeiro título nacional da história dos leões pingou depois de 11 vitórias em 14 jornadas, uma versão light do que vemos agora. O FC Porto terminou em segundo, o Belenenses em terceiro e o Benfica em quarto. Na altura ainda jogavam na Liga Académica, Unidos de Lisboa e Barreirense. O Boavista foi o último classificado.

A glória voltou três anos depois, com a notícia de que Peyroteo não tinha sido o melhor marcador, mas sim Francisco Rodrigues, um senhor do Vitória de Setúbal. Com mais jogos no campeonato (18), o Sporting voltou a ganhar mais vezes do que os outros (14) e foi feliz pela segunda vez na sua história futeboleira.

O leão gostou desse sabor a felicidade e, entre 1947 e 1954, conquistou sete títulos, dois deles com o treinador Cândido de Oliveira, que vê agora Rúben Amorim a imitá-lo como apenas o segundo português a cumprir tal façanha no clube de Alvalade.

Os títulos seguiram-se: 1958, 1962, 1966, em ano de Campeonato do Mundo especial para Portugal, 1970, 1974, o primeiro campeão de Abril pois claro, 1980, 1982 e depois veio o famoso jejum.

Chegou Schmeichel, Acosta e companhia e a história mudou em 1999/2000. Os sportinguistas mataram à fome a saudade de vencer. A glória regressou em 2002, com Mário Jardel e João Vieira Pinto a pintar o país da cor mais bela, a do golo e do bom futebol, com Hugo Viana mais atrás, o atual diretor para o futebol, e ainda os jovens e deslumbrantes Ricardo Quaresma e Cristiano Ronaldo.

O jejum, esse maldito, regressou. Mas Rúben Amorim chegou, perguntou “e se corre bem?” perante as sobrancelhas que se levantaram e choraram e questionaram e duvidaram… E correu bem.

Ao título nacional de 2020/21 – sem adeptos e em tempos pavorosos de pandemia e de silêncios e de tristezas e de despedidas – juntou-se o desta temporada. Agora com adeptos, com festa, com Alvalade ao lado dos jogadores, com competições europeias, com mais certezas que dúvidas, com muito mais futebol que os rivais, o Marquês de Pomba voltou a pintar-se de verde.

Contas feitas, o Sporting conquistou 20 títulos de campeonato nacional desde que o senhor Fernando Peyroteo fez miséria em 1940/41. A história começa sempre em qualquer lado e continua, continua e continua.