Rúben Amorim: "Dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver…"

“Fica Amorim, fica Amorim, fica Amorim”, foi assim, com um povo embalado por Sebastián Coates, que Rúben Amorim pegou no microfone para falar, no Marquês de Pombal, depois de o Sporting conquistar o 20.º título nacional da história.

“Vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar bem cedo amanhã…”, às gargalhadas juntaram-se alguns assobios. A piadola é uma referência ao voo para Londres que causou muito sururu mediático e um pedido de desculpas público do treinador, agora bicampeão pelo Sporting. “É muito cedo para esta piada, vou guardar para mais tarde, OK?”

E lá continuou. “Eu queria aproveitar, que está aqui o staff todo e que há pessoas que não têm grande expressão mediática – roupeiros, fisioterapeutas, que não tem folgas como nós, que ganham muito menos do que nós e fazem parte do nosso sucesso – e pedir uma salva de palmas para eles.” Palmas.

No fim, o ourinho da declaração. “Disseram que só ganharíamos campeonatos de 18 em 18 anos. Disseram que só ganhámos o campeonato porque não tínhamos público e dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver…” E largou o microfone. O povo delirou.

Será uma promessa de que fica?