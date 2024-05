Rúben Amorim dá pista sobre o futuro. "Há situações em que se calhar queremos sair pela porta grande"

Rúben Amorim esconde-se por trás do contrato até 2026 que tem com o Sporting, contudo, dá a entender que prefere sair pela porta grande, como campeão nacional, do que arriscar cair em insucesso, como na temporada passada, e deixar Alvalade pela porta pequena.

"Há situações em que queremos, se calhar, sair pela porta grande, não queremos voltar a passar por coisas pelas quais passámos no passado", reconhece o treinador do Sporting, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, em referência ao facto de os leões estarem muito perto de ser campeões, depois de, na última época, terem ficado no quarto lugar.

Uma pista de Amorim sobre o futuro, apesar de prometer que, a partir de agora, vai ser "muito mais aborrecido" nas respostas sobre o tema: "Tenho contrato com o Sporting e sou treinador do Sporting."

Declarações na antevisão da receção ao Portimonense, da jornada 32 da I Liga, marcada para sábado, às 18h00. O Sporting pode ser campeã já neste fim de semana, mas só no sofá: terá de vencer em Alvalade, no sábado, e esperar que o Benfica não bata o Famalicão, no domingo.



Preparação diferente do clássico: Obviamente que a qualidade das equipas, com todo o respeito, é diferente, as características são diferentes, a abordagem do jogo tem de ser diferente. Mas agora toda a gente está a lutar pelos seus objetivos e nós temos um muito grande, que é vencer o jogo e ficar mais perto do campeonato. É isso que vamos fazer perante uma equipa que tem características muito boas, sofremos muito para vencer lá e temos de ser inteligentes na forma como vamos jogar.

O que é preciso para Rúben Amorim ficar: "O Sporting não precisa de fazer nada de diferente, são situações da vida. Eu também vou aprendendo. Também às vezes o facto de eu querer ser mais honesto e não ser aborrecido e dizer que tenho contrato, coisa que vou começar a fazer, ser aberto nas minhas ideias e tentar ter uma ideia diferente quando venho aqui, obviamente que crio depois um problema, porque não é normal, porque deixo as coisas em aberto, porque sou sincero nos momentos em que tenho certezas e não tenho certezas, portanto o Sporting não precisa de fazer nada. O Sporting não vai fazer nada de diferente. Há sempre as vendas, se há Liga dos Campeões ou não interfere, depois temos também uma baliza entre os 50% do investimento do que vendemos, do dinheiro que entra pela Champions, nós balizamos por ali. Tudo isso está a ser preparado já há algum tempo. O Sporting não precisa de fazer nada de diferente, portanto, sou treinador do Sporting, tenho contrato apenas com o Sporting e não há novidade nenhuma."

O que dizer aos adeptos: "Aos adeptos, só tenho de agradecer, mas estão a apoiar o seu clube. Mais importante do que o apoio que temos tido foi o entusiasmo desde o primeiro dia desde que começou a época, o que não é muito normal numa equipa que vinha de um quarto lugar. O entusiasmo que se gerou. Lembro-me na primeira saída, com o Casa Pia, termos o estádio cheio a apoiar-nos. Acho que isso é muito mais relevante do que agora. Porque agora, é significado de que estamos perto de atingir o campeonato e os adeptos estão entusiasmados com isso. Senti isso desde o primeiro dia. Em relação à minha confusão, volto a dizer: eu tento ser sincero com vocês, depois às novelas de que eu faço pressão para ir para outros clubes, que me ofereço a outros clubes, o que até é engraçado de ver. Eu tento ser correto com toda a gente. Há situações em que queremos se calhar sair pela porta grande, não queremos voltar a passar por coisas pelas quais passámos no passado, temos coisas para pensar, se quero mudar de vida ou não, com a idade dos meus filhos se podem mudar ou não, tento ser o mais transparente aqui. Mas garanto-vos a vocês, vai ser muito mais aborrecido, mas eu vou ser, se calhar, um bocadinho diferente nesse aspeto. O que os adeptos do Sporting podem esperar de mim é o mesmo de sempre, eu dou o máximo pelo clube. Eu adoro estar aqui e isso vai continuar. Tenho contrato com o Sporting e sou treinador do Sporting."

Futuro de Coates e Adán: "São coisas que vamos tratar no início. Penso que o Seba [Coates] já bateu [o número de jogos para a renovação automática]. O Antonio [Adán] lesionou-se dois jogos antes e, portanto, iremos fazer essa avaliação quando terminar o campeonato. Estamos a fazer a preparação da próxima [época], mas esses assuntos vamos tratar no fim. Volto a dizer, acho que o Seba já renovou."

Gestão da ansiedade até ao título: "Bem, senti a equipa muito bem preparada para o jogo. Não pensamos que podemos já ser campeões esta semana, porque pensamos naquilo que podemos controlar e controlando é tendo mais duas vitórias, mas podemos fazer uma e dar um passo muito grande nesse aspeto. Mas estamos precavidos para qualquer situação. Foi uma semana normal, a única vez que eu senti que tinha de falar foi a seguir ao jogo com o Benfica. De resto, acho que a equipa está tranquila, a trabalhar e sabe que falta pouco, mas ainda falta."

Viktor Gyökeres: "Está [recuperado] e vai jogar. Titular ou não, vamos ver amanhã."

Prefere ser campeão no campo ou no sofá: "O mais rapidamente possível. Obviamente, nós todos na nossa cabeça, quando imaginamos, quando somos miúdos e queremos chegar a ser campeões como treinadores, queremos sempre ganhar um jogo, acabamos o jogo e fazemos a festa com os nossos adeptos, mas quanto a mim, quanto mais rapidamente possível formos campeões, melhor, portanto imagino-me a ser campeão de qualquer maneira. Mas ainda falta, ainda tudo pode acontecer e estamos preparados para isso."

"Toda essa logística tem de ser preparada, porque, se não fosse preparada, dava confusão. Nós sabemos como é quando uma equipa é campeã. Toda uma logística tem de ser feita, portanto essa logística está a ser preparada. Isso não quer dizer que alguém aqui dentro se sinta já campeão. Mas tudo está preparado para que não haja problemas nem com adeptos, nem com a segurança dos jogadores quando forem festejar, portanto isso está a ser preparado, mas não estamos a pensar em festas nenhumas. Estamos a preparar o jogo do Portimonense e depois logo vemos."

Matheus Reis: "Já vai ser convocado, começou a treinar com a equipa esta semana, mais para o fim, nos últimos dois dias. Tem características boas para este jogo e tivemos ali - não vou dizer quais, desta vez - um ou outro problema esta semana e, portanto, ele vai ser convocado."



Vai torcer pelo Famalicão frente ao Benfica: "Isso é óbvio. Nós temos de ganhar o nosso jogo, isso é o mais importante, e depois vamos estar a ver um jogo em que o Benfica tem de perder pontos, portanto vamos estar a torcer um bocadinho pelo Famalicão. Eu não gosto de ver, uma pessoa fica ali a viver os jogos e não vale a pena, para isso já temos os nossos. Vamos estar a torcer."

Razão da viagem a Londres: "Em relação à minha viagem já foi tudo falado, vocês também já criaram as vossas teorias e eu não tenho problemas nenhuns, fiquem com essa ideia. O porquê não vou dizer, disse a quem tinha de saber, principalmente ao Viana, portanto estou tranquilo em relação a isso e vou seguir em frente. Da mesma maneira que falam dos treinadores, falar também dos clubes que despedem muitos treinadores e que depois no dia a seguir apresentam outro, mas não tiveram conversas nenhumas com outros treinadores. A vida é mesmo assim, há que aceitar e seguir em frente."

Empate ao cair do pano no Dragão moralizou: "Acho que tem um impacto completamente diferente. Se fosse ao contrário, se estivéssemos a ganhar 2-0 e depois nos últimos minutos sofrêssemos dois golos, o sentimento era diferente. Obviamente, foi um empate, mas foi um empate em casa do FC Porto, e nós conhecemos a equipa que é, independentemente da classificação. Eu diria que foi um deslize, mas, olhando para o contexto do jogo, não nos feriu assim tanto, digamos assim. Agora, tudo pode acontecer. Ainda faltam pontos para sermos campeões e é isso que vamos fazer."

Possível dobradinha histórica: "Todos os treinadores gostam de ganhar títulos e bater marcas, por isso é que os treinadores são tão competitivos, mas acima de tudo o que eu quero é sentir-me bem e feliz e treinar, seja onde for. Mas enquanto houver números para bater - e este ano podemos fazer isso com a liga portuguesa, ainda há tanto para ganhar - obviamente que todos os treinadores gostam de atingir essas marcas."

Ousmane Diomandé desvalorizou após a CAN: "Também senti que ele quando veio... Porque ele fez o primeiro jogo, mas depois esteve algum tempo parado na CAN. Depois, quando voltou, começou a jogar logo e depois teve muitos jogos seguidos. Também teve o Ramadão, o que tem muita influência nos jogadores. Teve ali altos e baixos durante alguns jogos, e apanhámos muitos jogos grandes, mas da mesma maneira que ele foi numa grande forma e voltou com mais dificuldade, também pode voltar mais rápido. Em termos de valorização, não sei se é mau. Até pode ser um bom sinal ele não ter tanta valorização, é sempre bom manter os melhores jogadores da equipa."

Morten Hjulmand à beira da terceira suspensão, apesar de jogar em "pezinhos de lã". Tem a ver com a posição, "mas não só": "É a forma de ele jogar também. Apesar de ter esses pezinhos de lã, tem de parar muitas vezes a transição. Também refila muito, levanta muito os braços e isso também não o ajuda. Acho que ele vai ajustar-se no futuro. O Palhinha também era om bocado assim, portanto é um bom sinal. São jogadores que param a transição, param momentos, passam o tempo todo com a bola mas depois quando fazem as faltas são jogadas muito rápidas que chamam mais a atenção. Acho que ele vai melhorar nesse aspeto.

Poupar os amarelados: "Este é o jogo mais importante. Quem levar amarelo não jogará o próximo, mas este é o jogo mais importante que temos."