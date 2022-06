​Francisco Chaló e o caso Slimani: “Rúben Amorim perdeu o jogador, mas ganhou uma equipa”

Slimani tem contrato com o Sporting até junho de 2023, mas não entra nos planos de Rúben Amorim. O treinador do Sporting assumiu a dispensa na sequência de um problema com o jogador. Francisco Chaló comanda o Paradou da Argélia e conhece bem a mentalidade dos jogadores daquele país do norte de África.

“O problema de Slimani tem a ver com a gestão do sucesso. O que se passou no Sporting não é surpreendente. A mentalidade do jogador argelino entra facilmente em conflito quando as coisas não são do seu agrado. E em termos da crítica em geral na Argélia não é muito bem vista a inclusão de Slimani na seleção. Slimani é um jogador importante para uma equipa, mas todos são importantes e o individual não pode estar acima do coletivo. E quando o jogador não sabe gerir, fazer o seu ponto de equilíbrio e autocrítica para a sua forma momentânea, tudo se torna mais difícil”, refere o treinador português.

O problema de Slimani passa por egocentrismo? “Parece-me ser a palavra certa”, conclui Francisco Chaló em entrevista a Bola Branca.



Um "caso Slimani" no Paradou

Sobre a mentalidade dos jogadores argelinos, Francisco Chaló compara o problema ocorrido no Sporting com um episódio verificado em 2018 quando chegou ao Paradou.

“No primeiro ano tive de 'eliminar' o jogador mais mediático. Eu sabia que ao 'eliminar' o jogador por muito interesse que ele tivesse no plano individual eu ganharia uma equipa. Foi o que aconteceu no Sporting. A melhor liderança é a do exemplo não é a da palavra”, sublinha.