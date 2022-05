Gianni Infantino. O lado tóxico do todo-poderoso do futebol mundial

O advogado dos relvados

Licenciado em Direito pela Universidade de Friburgo, casado e pai de quatro filhas, Giovanni Vincenzo Infantino entrou no mundo futebol pela porta do balneário e não pelos relvados. Ao que consta, nunca foi um virtuoso dos pés – “não tinha talento para jogar”, palavras do próprio -, nunca tentou seguir esse rumo. Quando assumiu o lugar cimeiro da FIFA, houve por isso quem criticasse a sua falta de experiência em campo.

Até chegar à presidência da FIFA, herdando o lugar de Joseph Blatter (e com o apoio do mesmo), trabalhou quase sempre com os aspetos mais técnicos – e legais – do futebol. Por outras palavras: fez carreira enquanto tecnocrata do desporto, num universo em que muitos desportistas saem do relvado com o desejo de se tornarem tecnocratas.

Para pagar os estudos superiores, trabalhou para a companhia de comboios suíça – limpando carruagens, entre outras tarefas -, e ajudando a mãe “no quiosque em que vendia jornais e chocolates”. A sua carreira profissional arrancou com a criação de um clube de futebol só para italianos no campeonato suíço, o Folgore. Depois, foi consultor da liga italiana, espanhola e suíça. Fez também trabalho académico na Universidade de Neuchâtel. Mas isso foi até ser apadrinhado por Michel Platini e começar a colaborar com a UEFA.

Durante nove anos, Gianni Infantino foi o número dois de Platini na UEFA. Em 2004, entrou na instituição para o cargo de diretor de Assuntos Legais e Licenciamento de Clubes. Já em 2007, subiu a secretário-geral e diretor de Governança e Assuntos Legais. Dentro da organização, o suíço desempenhou um papel importante na expansão para 24 do número de equipas do Euro 2016 e na conceção da Liga das Nações. A sua principal missão, todavia, foi implementar a política de fair play financeiro.

A ambição de Infantino de chegar à liderança da FIFA até podia existir então. Mas as circunstâncias foram determinantes. Em 2015, Platini estava lançado para ser presidente da FIFA, até que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) entrou em cena; o francês foi afastado (durante quatro anos) de todas as atividades ligadas ao futebol, por ter recebido 1,8 milhões de euros em 2011, por um alegado trabalho de consultoria.

Infantino tomou então o lugar deixado vago por Platini e foi eleito presidente da FIFA. De acordo com um artigo do “The Guardian” de 2016, o suíço desdobrou-se numa hercúlea operação de charme para conseguir o lugar: terá voado o equivalente a cinco voltas ao mundo, para visitar representantes da FIFA.

Em 2016, já enquanto líder da FIFA, reagiu à decisão final do TAS relativa a Platini dizendo: “Acompanhei o Michel durante nove anos na UEFA, sete dos quais como secretário-geral. Enquanto presidente da UEFA, fizemos algumas coisas importantes em conjunto, e neste momento, quero focar-me nessas memórias positivas.”

Mais tarde, em junho 2019, quando o antigo patrão foi detido pelas autoridades francesas, por suspeita de corrupção na atribuição do mundial de futebol de 2022 ao Qatar, Infantino já não se pronunciou. A relação entre os dois terá azedado. Afinal, ainda este ano, Platini apresentou uma queixa contra o seu velho pupilo por tráfico de influência. O motivo: complô para afastá-lo da presidência da FIFA em 2015.