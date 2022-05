Mundial do Qatar. "Toda a gente é bem-vinda", mas há hotéis que vetam entrada a homossexuais

Três dos quase 70 hotéis recomendados pela FIFA para alojamento durante o Mundial 2022, no Qatar, vetam a entrada a homossexuais. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, respondeu às críticas sobre violações dos direitos humanos no país organizador do próximo Campeonato do Mundo com uma de várias garantias: "Toda a gente é bem-vinda ao Qatar, inclusive as pessoas da comunidade LGBTQ+." No entanto, surge a questão: como é isso possível num país em que a homossexualidade é proibida por lei? Três órgãos de informação nórdicos contactaram todos os 69 hotéis listados sob pseudónimo, receberam resposta de 59 e provaram que nem tudo é como Infantino diz. De acordo com uma investigação conjunta das televisões SVT Sport, da Suécia, NRK, da Noruega, e DR, da Dinamarca, 20 dos hotéis listados no site oficial da FIFA recomendam que pessoas homossexuais não mostrem a sua orientação sexual se querem reservar um quarto.

Três hotéis foram mais longe. "Obrigado pela questão, mas de acordo com os nossos regulamentos, não podemos acomodar-vos", respondeu, por exemplo, o hotel The Torch Doha, citado pelo site da SVT Sport. O Magnum Hotel & Suites Westbay respondeu: "Não, não aceitamos [casais homossexuais]." O Wyndham Grand Regency referiu que "tal 'check-in'", de um casal gay em lua de mel, "não é possível".

Casais dissuadidos de se vestirem "homossexualmente"

Vinte hotéis, como referido, não vetaram o casal fictício, no entanto, mostraram reservas: o casal homossexual era aconselhado a não mostrar que o era. Um deles explicou mesmo o que poderia acontecer. "Da parte do hotel, não nos importamos, mas quero informar-vos que já tivemos incidentes em que a polícia do Qatar removeu do hotel pessoas que estavam em relações homossexuais", informou um porta-voz. O porta-voz de outro hotel pediu que o casal se vestisse de forma apropriada e aconselhou a uma leitura da lei do país, que dita que a homossexualidade pode valer uma pena de até sete anos de prisão: "Não julgamos, mas (...) se puserem maquilhagem e se vestirem 'homossexualmente', vai contra as leis do país. Mas no nosso hotel, é 'OK' se se vestirem de forma apropriada e não mostrarem qualquer comportamento homossexual, nem se beijarem em público."