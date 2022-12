Explosão de Enzo no Mundial "é um grande, mas bom problema para o Benfica"

Com o Campeonato do Mundo, o Benfica vê aumentar a cotação dos seus internacionais presentes no Qatar, não só os sul-americanos. Todavia, de acordo com João Alves, resta perceber - ainda - que custos a paragem da Liga pode vir a ter no trajeto que a equipa de Roger Schmidt apresenta no plano doméstico.

"O Benfica, com o Mundial, valorizou vários jogadores. Agora, houve [também] um corte com metade da equipa e aquela caminhada que estava a ter não deixou de ser interrompida. [Jogo com o Braga] Pode ser um jogo, não vou dizer decisivo, mas sim muito importante. O Benfica, se ganhar em Braga, tem enormes chances de ser campeão", finaliza.

Os encarnados estão, ao cabo de 13 jornadas, na liderança do campeonato, com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto. A equipa de Roger Schmidt ainda não perdeu qualquer jogo oficial, e já disputou 28, mas no sábado falhou o primeiro objetivo da temporada. Empatou com o Moreirense, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, e ficou fora da competição.