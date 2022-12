Argentina é campeã do mundo pela terceira vez

A Argentina é campeã do Mundo de futebol depois de derrotar a França nas grandes penalidades. A partida no Qatar terminou com um louco 3-3, após prolongamento, com Messi e Mbappé a brilhar de parte a parte. A Argentina é tricampeã do mundo, repetindo os títulos de 1978 e 1986.

A seleção de Scaloni dominou a partida até ao minuto 80, com dois golos, de Messi e Di Maria. A França acordou, com bis de Mbappé, aos 80 e 82 minutos, levando a partida para o prolongamento.

No tempo extra, a Argentina voltou a pegar no jogo e o capitão Messi marcou novamente dando vantagem à seleção das pampas. Quanto tudo parecia resolvido, Mbappé reapareceu para novo empate.

Já nas grandes penalidades, a Argentina marcou quatro, contra duas da França.

A final de Lusail, no Qatar, uma das melhores de sempre, desempata entre França e Argentina. É o país de Maradona a chegar à terceira estrela.