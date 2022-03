De "maestro" a presidente. ​Rui Costa celebra 50 anos

A estreia frente a Fernando Santos

Rui Costa estreou-se na primeira equipa do Benfica a 22 de setembro de 1991 frente ao Estoril, com o treinador sueco Sven-Goran Eriksson. Entrou aos 70 minutos para o lugar de José Carlos quando a partida estava empatada a uma bola. O jogo terminou com um empate a dois golos e no banco da equipa estorilista estava o atual selecionador nacional Fernando Santos.

Foi a primeira de três temporadas de Rui Costa no Benfica até à transferência milionária para a Fiorentina, no Verão de 1994, depois de festejar o único título de campeão nacional pelo Benfica, sob o comando técnico de Toni. Um milhão e 200 mil contos (seis milhões de euros, na moeda atual) pagou o emblema italiano ao Benfica. Foi a transferência mais cara do futebol mundial nesse ano.

Ídolo do clube de Florença, Rui Costa conquistou duas taças e uma supertaça pela equipa “viola”. Faltava ao “Príncipe de Florença”, como era apelidado pela imprensa transalpina, ser campeão de Itália, chegando a esse objetivo com a camisola do AC Milan, onde alinhou entre 2001 e 2006. No clube “rossoneri”, Rui Costa foi campeão em 2003/04. Um ano antes, ergueu a Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e Taça de Itália. Em 2004 também conquistou a supertaça italiana.

O regresso ao Benfica consumou-se em 2006. Ainda jogou duas épocas no seu emblema do coração até pendurar as botas. O último jogo com a camisola das águias foi a 11 de maio de 2008 frente ao Vitória de Setúbal, no Estádio da Luz, num triunfo por 3-0. Saiu a quatro minutos do fim, debaixo de uma estrondosa ovação dos adeptos.

As lágrimas na Luz por marcar um golo ao Benfica

Na seleção, Rui Costa fez 94 jogos e 26 golos. Esteve em três europeus (1996, 2000 e 2004) e um Mundial (2002). Faltou ao “maestro” um título pela seleção principal que falhou por muito pouco, na final do Euro 2004 frente à Grécia, no Estádio da Luz. Entrou aos 60 minutos, mas não conseguiu a evitar a “tragédia grega”. Com Luiz Felipe Scolari no comando técnico da equipa Portugal foi vice-campeão europeu em 2004.