Rui Costa vence eleições do Benfica

Rui Costa é o 34.º presidente do Benfica. Venceu as eleições mais concorridas de sempre (40.085 sócios) num clube em Portugal com 84,48% dos votos, contra 12.24% de Francisco Benitez (líder da lista B).

Os resultados foram anunciados por António Pires Andrade, presidente da mesa da Assembleia Geral já depois das 4h37 da manhã.

Benitez já felicitou o candidato da lista A pela vitória eleitoral e está no pavilhão para assistir à tomada de posse.

A tomada de posse vai decorrer já a seguir, num dos pavilhões da Luz.

Rui Costa, de 49 anos, antigo futebolista dos encarnados, assumiu a presidência do Benfica depois da suspensão do mandato de Luís Filipe Vieira. Depois de ter deixado de jogar, Rui Costa integrou, durante 13 anos, as direções de Vieira, primeiro como diretor-desportivo, depois como administrador da SAD e, por fim, como vice-presidente.