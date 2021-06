Lisboa já tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes, e caminha para os 280

O matemático que monitoriza a evolução da pandemia alerta, por isso, que é necessário olhar de uma forma mais abrangente para os números e dá o exemplo de Sesimbra, que antecipou a decisão de recuar no desconfinamento.

“Não se deve olhar só para a taxa de incidência, para o número, temos de olhar para a velocidade com que ele muda. E isso é a taxa de variação diária do número de casos por 100 mil habitantes. Essa taxa, que está diretamente relacionada com o índice de transmissibilidade, é um indicador da dinâmica e quanto maior for a dinâmica mais rápido tem de ser a tomada de decisão.”

“Isso fez-se em Sesimbra, fez-se de certo modo em Lisboa, porque antes de se chegar aos 120 já se estava a acautelar e a tomar um conjunto de iniciativas em termos de testagem, mas tem de se atuar de uma forma mais rápida. As decisões têm de ser tomadas com um maior número de indicadores, e não apenas com um valor fixo que se calcula semanalmente, e tem de se monitorizar diariamente, como nós fazemos aqui na Faculdade de Ciências, e cruzar os indicadores, nomeadamente com a questão dos internamentos, que é uma situação que já começa a ter dimensões de preocupação na Região de Lisboa e Vale do Tejo”, acrescenta o matemático.

Quanto a números concretos, Carlos Antunes revela que dois terços dos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos registam-se em Lisboa e Vale do Tejo, com um aumento muito elevado nas últimas duas semanas

“Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, em consequência de um aumento abrupto da incidência, houve relativamente ao mínimo de internamentos um aumento de 191% nas camas de enfermaria e um aumento de 277% nas camas de Cuidados Intensivos. E isso faz com que Lisboa, como região, corresponda já a 66% do total de camas em enfermaria com Covid, portanto dois terços, e 60% das camas em cuidados intensivos Covid a nível nacional. Portanto uma única região é responsável atualmente por dois terços dos internamentos.”

“É a única região na qual se observa um aumento significativo nas últimas duas semanas, quer de internamentos em enfermarias, quer de internamentos em Cuidados Intensivos. E é em todas as faixas, todas estão a verificar esse aumento, mas sobretudo acima dos 30 anos”, conclui o matemático e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.