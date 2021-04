Sérgio Conceição: "Ficaremos muito contentes se Otávio for chamado à seleção"

Sérgio Conceição reage com agrado à notícia de que Otávio está nos planos da seleção nacional. Em entrevista à Renascença, Fernando Santos admite a possibilidade de convocar o luso-brasileiro para o Campeonato da Europa.

O treinador do FC Porto, sem querer intrometer-se nas escolhas do selecionador, diz que no clube todos ficarão "muito contentes se isso acontecer". "Nós ficamos muito contentes quando jogadores são reconhecidos e chamados. O Otávio é português e pode ser chamado", acrescenta.

O médio brasileiro, nascido na cidade de João Pessoa, de 26 anos, está em Portugal desde 2014 e já tem nacionalidade portuguesa. Pode seguir as pisadas de Pepe, Deco e Dyego Sousa, três jogadores brasileiros que, nas últimas duas décadas, representaram a seleção nacional.