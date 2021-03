Otávio nas mãos de Fernando Santos. Corona certo no 11 em Portimão

Otávio já tem nacionalidade portuguesa, mas Sérgio Conceição não quer "meter foice em seara alheia". Uma eventual chamada à seleção nacional fica na dependência de Fernando Santos.

"Em relação à questão de ser cidadão português não é mais ou menos do que outros que estão e estiveram na condição dele. Não me cabe a mim dizer se ele está em condições futebolísticas para ir à seleção. É o Fernando Santos que tem de decidir", diz o treinador do FC Porto.

No que diz respeito à qualidade que identifica em Otávio, Sérgio Conceição considera tratar-se de "um jogador acima da média". "A evolução do Otávio tem sido fantástica. É um jogador maduro, percebe bem o que é o jogo e as minhas ideias", detalha sobre um jogador que conhece já do Vitória de Guimarães, onde o orientou.

Otávio está em fim de contrato e Pinto da Costa já disse, em declarações ao Porto Canal, que a renovação está próxima de ficar fechada.