Portugal favorito ou candidato? Fernando Santos só quer regressar do Europeu a 12 de julho

Fernando Santos não repete a profecia que se tornou célebre no Euro 2016, no entanto, assume que a ambição para o Euro 2020 é regressar a casa apenas no dia 12 de julho, isto é, depois de disputar a final.

Três semanas antes do fim do Europeu de 2016, Fernando Santos revelou que já tinha avisado a família que só regressaria a casa no dia seguinte à final da competição. O certo é que conduziu a equipa até à final e, a 10 de junho de 2016, em Paris, Portugal derrotou a França, sagrando-se, pela primeira vez na história, campeão da Europa de futebol.

“Quando fiz essa afirmação no Europeu de 2016, foi com a convicção de que Portugal estava no bom caminho para poder ser campeão. Eu não tinha dúvidas. Parecia-me que o caminho estava a ser encontrado para aquela equipa fazer um campeonato brutal. E fez, porque foi campeão da Europa. Espero que, neste campeonato, a equipa tenha esse crescimento, também na primeira fase da preparação e depois ao longo da competição, que nos permita regressar a Portugal só no dia 12 de julho”, refere o selecionador nacional, numa entrevista especial a Bola Branca.



"Candidato", "favorito", "feio" e "bonito" foram as palavras de acento tónico durante o Euro 2016. Discutiu-se muito a forma como Fernando Santos estabeleceu metas, bem como a qualidade do futebol apresentado.

“É uma semântica para a qual já não dou para esse peditório. Portugal vai apresentar-se neste Campeonato da Europa para manter o seu título de campeão. É seguro. A seleção vai para fazer tudo para que o título de campeão europeu continue na posse de Portugal", garante.