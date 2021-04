Fernando Santos abre a porta da seleção a Otávio

Otávio poderá ser o segundo jogador brasileiro naturalizado a vestir a camisola da seleção portuguesa na era Fernando Santos, admite o selecionador nacional, em entrevista a Bola Branca.

O médio do FC Porto tem 25 anos e está desde os 19 em Portugal. “Tem tempo para chegar à seleção nacional”, declara Fernando Santos. Quiçá ainda antes do Europeu, em junho. “É uma possibilidade em aberto”, admite o selecionador nacional, a 51 dias do arranque da prova.



O primeiro brasileiro naturalizado português a jogar com a camisola das quinas, na era Fernando Santos, foi Dyego Sousa, em março de 2019. O ex-Braga chegou à seleção com 29 anos e fez apenas dois jogos.

“Assumo a responsabilidade da experiência que tive com o Dyego Sousa. Deu tudo o que tinha, mas percebi que quando se chega tarde é mais difícil”, refere o selecionador. Otávio é mais novo.