"Culpado". Derek Chauvin foi condenado pela morte de George Floyd

Minneapolis está preparada para motins

O julgamento de um dos casos mais mediáticos dos últimos anos foi tão tumultuoso como se esperava. Houve protestos antirracistas durante todos os 14 dias que durou o julgamento e, na mesma cidade e próximo do local onde Floyd foi morto, outro jovem negro, Daunte Wright, foi morto pela polícia (o que só causou ainda mais protestos).



O julgamento arrancou sem a presença dos restantes três agentes envolvidos na morte de Floyd. Esses serão julgados em conjunto, em agosto.

Pelo centro ansioso de Minneapolis, vários estabelecimentos comerciais tomaram precauções que já se tornaram habituais quando a polícia confronta fisicamente protestantes antirracistas e do movimento Black Lives Matter. Antes de se saber o veredicto, as lojas da cidade forraram montras e portas com tábuas de madeira, prevendo possíveis motins caso Chauvin fosse ilibado, e a sede da polícia estatal foi vedada com barreiras de betão.

As autoridades estatais pediram paz e paciência, e o governador do estado do Minnesota, Tim Walz, declarou o estado de “emergência pacífica” de modo a poder ser auxiliado por três mil soldados da Guarda Nacional e vai fazer um comunicado após a leitura da sentença. As escolas da cidade também passaram ao ensino remoto durante esta semana.