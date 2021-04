EUA. Morte de jovem negro pela polícia provoca confrontos em Minneapolis

Sobre a morte de Daunte Wright, em mensagem vídeo, o prefeito Elliott afirmou que “os nossos corações estão com a sua família” e prometeu tudo fazer para garantir justiça”.

Segundo a imprensa local, as manifestações aconteceram em várias áreas da cidade, tendo obrigado o prefeito do Brooklyn Center, Mike Elliott, a declarar recolher obrigatório, como medida de prevenção.

Lançaram pedras, acenderam velas e ajoelharam-se em frente às forças de segurança com as mãos na cabeça, enquanto outros ficaram em silêncio, levantando cartazes com os nomes de afroamericanos mortos pela polícia.

De acordo com a Reuters, os manifestantes dirigiram-se à polícia de Brooklyn Center, alguns tentaram avançar, gritando “se não conseguirmos justiça, eles não terão paz”.

A morte de Daunte Wright, de 20 anos, ocorreu a cerca de 16 quilómetros do local onde George Floyd foi morto, em maio do ano passado, também durante uma ação policial, um caso que está atualmente em julgamento.

O homem morto pela polícia foi identificado como Daunte Wright, um jovem de 20 anos, confirmação que foi dada pelo governador de Minneapolis, Tim Walz.

Aos jornalistas, a mãe de Daunte Wright contou que o filho lhe tinha ligado a dizer que a polícia o tinha parado por ter purificadores de ar pendurados no espelho retrovisor, algo que é ilegal no estado do Minnesota.

Ouvi uma altercação e os polícias disseram “'Daunte, não corra'”, contou a mãe, explicando que a chamada terminou pouco depois.

Quando voltou a ligar ao filho, Katie Wright ouviu a voz da namorada do jovem, que lhe disse que Daunte estava morto.

Em comunicado, a polícia de Brooklyn confirmou ter mandado parar um jovem por infração de trânsito, tendo depois descoberto que o jovem tinha uma ordem de prisão.

Quando tentaram prender Daunte Wright, o jovem terá tentado fugir, o que levou um dos agentes a disparar um tiro.

Segundo o comunicado da polícia, a vítima ainda conseguiu conduzir durante uns momentos, mas acabou por bater num carro e morreu no local.

Ainda segundo a polícia, as câmaras instaladas nas fardas dos agentes estavam a funcionar na altura dos factos.

Este caso marca um agravar-se dos protestos na cidade, numa altura em que muitos manifestantes têm saído à rua, sobretudo depois do início do julgamento do caso da morte de George Floyd, que tem o antigo polícia Derek Chauvin como principal suspeito.