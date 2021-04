Portugal a três velocidades. Guia para não se perder na nova fase de desconfinamento

As pessoas provenientes do Brasil, África do Sul ou de países com uma taxa de incidência de Covid-19 igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes, que entrem em território nacional por via terrestre, "têm de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde".

Por outro lado, o Governo anunciou o levantamento da suspensão dos voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido, mas apenas para viagens consideradas essenciais.

“Consideram-se viagens essenciais designadamente as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de cidadãos em viagens por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias”, esclarece o MAI.

Quanto aos passageiros dos voos originários da África do Sul, Brasil ou dos países com uma taxa de incidência de Covid-19 igual ou superior a 500 casos por 100 mi habitantes “têm de cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde”.

Como vai ser daqui a duas semanas?

Há ainda uma quarta fase de desconfinamento que terá início a 3 de maio, se a luta contra a Covid-19 continuar a registar uma evolução favorável.

Nos concelhos que transitarem para a derradeira fase do calendário de reabertura será permitido:

restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas no interior, por mesa, ou 10 em esplanadas) sem limite de horários;

todas as modalidades desportivas;

atividade física ao ar livre e ginásios;

grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação;