APED: "Seria um disparate haver grandes limitações de horários dos centros comerciais"

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier, aplaude a reabertura dos centros comerciais, na próxima segunda-feira, mas espera que não se cometa o disparate de limitar os horários, em particular ao fim de semana.

Das regras para a terceira fase do desconfinamento nada foi dito sobre horários dos centros comerciais, na declaração do primeiro-ministro e no comunicado do conselho de ministros.

Em declarações à Renascença, Gonçalo Lobo Xavier, o diretor-geral da APED, aguarda pelo decreto, esperando que não ocorra aquilo que, em sua opinião, seria um “disparate”.

“Não sabemos os detalhes, ainda estamos a aguardar a publicação do decreto, mas não nos passa pela cabeça que seja cometida a imprudência, diria mesmo o disparate, de haver grandes limitações de horários numa altura em que houve um enorme investimento para que a reabertura nos centros comerciais ocorra em total segurança.”