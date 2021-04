Liga pondera alterar regras sobre habilitações dos treinadores

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pondera alterar as regras sobre habilitações dos treinadores, que tanta controvérsia têm causado nos últimos anos, devido a Rúben Amorim e outros técnicos.

A LPFP realizou, esta quarta-feira, mais uma edição das Jornadas Anuais, com 37 reuniões em oito grupos de trabalho distintos. Entre outras alterações sugeridas, destaca-se, na sequência da reunião com o grupo de trabalho jurídico, a "reflexão em torno do quadro legal aplicável às habilitações dos treinadores", conforme se lê em comunicado.

As habilitações dos treinadores e consequentes critérios para a inscrição como treinador principal de uma equipa da I Liga é um tema que tem feito correr muita tinta, nas últimas épocas, no futebol português.

(em atualização)