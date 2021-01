Associação de Treinadores preferia Rúben Amorim fora da área técnica

"Quem anda a tirar a carta de condução, não está apto para conduzir". É com esta analogia que José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), manifesta a sua discordância com o facto de Rúben Amorim, e outros candidatos a treinador de nível IV, poderem exercer as funções de treinador principal.

A ANTF discorda da norma aprovada há já algum tempo pela Liga de Clubes, mas não tem como a contrariar, pelo que Rúben Amorim, que já está inscrito no nível máximo, poderá passar a assumir funções de treinador principal em pleno.

“Rúben Amorim está nas condições em que estão ou já estiveram outros treinadores”, diz a Bola Branca, José Pereira, numa alusão a casos como os de César Peixoto, ex-treinador do Moreirense, Mário Silva, ex-Rio Ave, ou mesmo do atual técnico dos vila-condenses, Pedro Cunha.

O presidente da ANTF esclarece que Rúben Amorim “estando inscrito como formando de ‘grau IV – UEFA-Pro’, pode durante seis meses desempenhar as funções, porque é isso que prevê o regulamento de competições da própria Liga”.

Segundo José Pereira, a Federação Portuguesa de Futebol informou a associação de treinadores de que “Rúben Amorim está inscrito no curso UEFA-Pro e, nessa circunstância, está de acordo com o regulamento de competições, embora nós (ANTF) e algumas entidades não concordemos com isso”.