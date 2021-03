João Ferreira é o candidato a Lisboa da CDU

O vereador e eurodeputado do PCP João Ferreira vai, pela segunda vez, ser o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas do final do ano, anunciou este domingo a CDU.

A apresentação formal da candidatura de João Ferreira, que já concorreu às presidenciais de janeiro, será feita na segunda-feira, em Lisboa, segundo um comunicado da coligação que junta PCP e PEV.

João Ferreira foi, sucessivamente, cabeça de lista da CDU às europeias em 2014 e 2019, candidato à câmara de Lisboa em 2017 e concorreu com o apoio dos comunistas e verdes às presidenciais de janeiro.

No início do mês, o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, já tinha lançado a hipótese do eurodeputado comunista repetir a corrida à autarquia, descartando ainda uma possível coligação com o resto da esquerda.

Além de João Ferreira, são candidatos à presidência da Câmara Municipal de Lisboa o antigo comissário europeu Carlos Moedas (PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança), a deputada Beatriz Gomes Dias (Bloco de Esquerda), Nuno Graciano (Chega), Tiago Matos Gomes (Volt) e Bruno Horta Soares (Iniciativa Liberal, depois da desistência de Miguel Quintas).

O atual presidente, Fernando Medina, eleito pelo Partido Socialista, ainda não anunciou a sua recandidatura.

[Notícia em atualização]