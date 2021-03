É oficial. Nuno Graciano cabeça-de-lista do Chega à Câmara de Lisboa

O comunicador Nuno Graciano, protagonista de diversos programas de entretenimento na TVI, SIC e CMTV, vai ser o "rosto" do Chega em Lisboa nas próximas eleições autárquicas de setembro/outubro, anunciou esta segunda-feira o partido.

"A Direção Nacional e a direção distrital de Lisboa do Chega confirmam que Nuno Graciano será o candidato do partido à Câmara Municipal de Lisboa, encabeçando a lista ao executivo camarário da capital", lê-se em comunicado do partido da extrema-direita parlamentar.

Segundo os responsáveis do partido populista, a apresentação formal do candidato, que contará com a presença do presidente do Chega, André Ventura, vai decorrer na terça-feira, pelas 16h00, "simbolicamente, no Padrão dos Descobrimentos, em Belém".