​Nigéria. Igreja incendiada por "bandidos armados"

A Igreja Católica da Sagrada Família localizada no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, "foi atacada, incendiada e destruída no fim de semana passado por 'bandidos armados', uma expressão usada pelas autoridades locais", refere a Fundação Ajuda à igreja que Sofre.



Foram também destruídos outros dois edifícios, segundo informou o responsável pela Segurança Interna de Kaduna.

Samuel Aruwan explicou que "ao chegar ao local, os bandidos armados atearam fogo ao edifício de culto e em duas casas".

Não há qualquer registo de vítimas entre a população local, "que terá fugido perante o aparecimento dos 'bandidos' ".

O governador do estado de Kaduna condenou de imediato o ataque, tendo pedido "aos fiéis para permanecerem firmes na sua fé e devoção" e para considerarem este ataque e a destruição da igreja como "um ato perpetrado por inimigos da paz, da humanidade e da diversidade" e que "serão derrotados com a graça de Deus".

A Fundação AIS informa ainda que as autoridades pediram a elaboração de um relatório com os danos causados, e as forças policiais intensificaram as medidas de segurança na região.

Foi também atacada uma aldeia vizinha, onde morreram pelo menos duas pessoas e nove outras foram sequestradas.