Papa Francisco reza por "sabedoria e força" para Joe Biden

O Papa Francisco enviou esta quarta-feira uma mensagem ao novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurando-o da sua oração e pedindo “que Deus todo poderoso vos conceda a sabedoria e a força para o exercício do vosso alto cargo”.

“Que, debaixo da vossa liderança, o povo americano continue a buscar forças dos valores políticos, éticos e religiosos altivos que têm inspirado a nação desde a sua fundação”, escreve ainda Francisco

“Numa altura em que as graves crises que enfrentam a nossa família humana pedem respostas unidas e de longo prazo, rezo para que as vossas decisões sejam guiadas pela preocupação pela construção de uma sociedade marcada pela verdadeira justiça e liberdade, juntamente com um respeito incessante pelos direitos e a dignidade de todos, sobretudo dos pobres, dos vulneráveis e dos que não têm voz.”

O Papa concluiu a sua mensagem invocando “sobre si e sobre a sua família e sobre o amado povo americano a abundância das graças de Deus”.

Joe Biden é apenas o segundo católico a assumir o cargo de Presidente dos Estados Unidos. O chefe de Estado diz que a religião é uma dimensão muito importante da sua vida, mas defende algumas posições, nomeadamente no que diz respeito a causas fraturantes como o aborto e a homossexualidade, que são contrárias à doutrina da Igreja, tendo levado a Conferência Episcopal americana a criar uma comissão especial para avaliar se o Presidente deve ser admitido aos sacramentos ou não.

Noutros temas, porém, Biden tem posições mais em linha com a Igreja, nomeadamente em relação à imigração e à pena de morte.

Biden tomou posse esta quarta-feira, numa cerimónia carregada de linguagem religiosa e de apelos à unidade. Torna-se assim o 46.º Presidente dos Estados Unidos.