De Salomão a Santo Agostinho. Muitas referências religiosas na inauguração de Biden

As cerimónias de inauguração dos Presidentes dos Estados Unidos têm tradicionalmente uma carga religiosa importante e a de Joe Biden não foi exceção.

O dia do novo Presidente começou com uma missa às 8h45 na Igreja de São Mateus, em Washington, onde foi acompanhado por vários líderes políticos de ambos os partidos. Mais tarde seguiu para o Capitólio, onde decorreu a cerimónia de inauguração, que contou com dois momentos específicos de oração, um a abrir, proferido pelo padre Leo Donovan e outro, a fechar, proferido pelo pastor evangélico Silvester Beaman.

Na sua reflexão, Donovan, que conhece Joe Biden desde os seus tempos na Universidade de Georgetown, evocou o exemplo do Rei Salomão, uma figura do Antigo Testamento considerada um modelo de bom Governo.

“Para o nosso novo Presidente pedimos a sabedoria procurada por Salomão quando se ajoelhou e rezou por um coração compreensivo para poder governar o seu povo e saber a diferença entre o bem e o mal”, disse o padre jesuíta.

A oração de Donovan teve notas de uma corrente cristã conhecida como “excecionalismo americano” - que defende que os Estados Unidos foram destinados por Deus a desempenhar um papel especial no mundo - evidentes na sua alusão ao país como “uma luz para as nações” e à equiparação do amor ao patriotismo.

“Há um poder em cada um, que vive de se abrir aos outros. Um impulso do espírito para estimar, cuidar e estar ao lado dos outros, sobretudo os que mais precisam. Chama-se amor e o seu caminho é o de dar-se cada vez mais. Hoje chama-se patriotismo americano, nascido não do poder e do privilégio, mas do cuidado pelo bem-comum, sem malícia para com ninguém e com caridade para todos.”

O sacerdote também citou o Papa Francisco que, disse, “lembra-nos da importância de sonhar juntos. Sozinhos, escreveu ele, arriscamo-nos a ver miragens, coisas que não existem, mas os sonhos são construídos em conjunto.”

E terminou pedindo a Deus, “ajude-nos, debaixo deste novo Presidente, a reconciliar o povo da nossa terra, a restaurar o nosso sonho, a investi-lo de paz, justiça e da alegria que é a abundância do amor”.

As referências religiosas continuaram no discurso de Biden, já depois de ter sido empossado como 46.º Presidente dos Estados Unidos e este chegou mesmo a citar Santo Agostinho, “um santo da minha Igreja” e que descreveu a nação como “uma multidão de seres racionais, unidos pelos objetos comuns do seu amor”. Segundo Biden, os objetos comuns do amor dos americanos são “a oportunidade, a segurança, a liberdade, a dignidade, o respeito a honra e a verdade”.

Antes de terminar o seu discurso Biden citou ainda a Bíblia, nomeadamente o Salmo 30. Depois de elencar os vários desafios que o país enfrenta, recordou que “o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria”.