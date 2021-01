Ao tomar posse, Biden volta a pedir fim das divisões. “A América nunca falhou quando estivemos unidos”

“Temos de pôr fim a esta guerra pouco civil que opõe encarnados [republicanos] contra azuis [democratas] rurais contra urbanos, conservadores contra liberais”, afirmou a dada altura Joe Biden, concluindo que para isso basta mostrar “tolerância e humildade e a vontade de nos colocarmos no lugar do outro”.

Ao longo de mais de 20 minutos, o novo Presidente falou repetidamente dos desafios que vai enfrentar durante os próximos quatro anos, sublinhando a pandemia, a crise financeira, a ecologia e a injustiça racial, mas acima de tudo a desunião que se tem acentuado no país ao longo dos últimos anos.

Unidade. Foi este o conceito que prevaleceu no discurso feito por Joe Biden, esta quarta-feira, na cerimónia de inauguração do seu Governo, nos Estados Unidos.

O novo Presidente estendeu diretamente a mão aos seus opositores republicanos, pedindo que o acolham com boa-vontade e se, mesmo assim, continuarem a discordar dele “pois isso é democracia, isso é a América”, e disse que nunca deixará de lutar pelos seus interesses, mas que será o Presidente de todos, sem exceção.

“Neste terreno sagrado, onde há dias a violência abalou as fundações do Capitólio, juntamo-nos como uma nação, debaixo de Deus, indivisível, para assistir à transferência pacífica de poder”, disse. “Aprendemos novamente que a democracia é preciosa e frágil, mas hoje a democracia venceu”.

O recente ataque ao Capitólio, levado a cabo no dia 6 de janeiro por apoiantes de Donald Trump que queriam impedir a certificação dos votos do colégio eleitoral que deram a vitória a Biden, marcou todos os discursos feitos nesta inauguração, desde as palavras proferidas pelos senadores Amy Klobuchar e Roy Blunt, respetivamente do Partido Democrata e do Partido Republicano até ao próprio discurso de Biden.

“Este é o dia da América. É o dia da democracia. Um dia de história e esperança, renovação e decisão. A América foi experimentada no cadinho, foi testada de novo e mostrou-se à altura do desafio”, afirmou Joe Biden, sublinhando que se tratou do triunfo “não de um candidato, mas de uma causa, a causa da democracia”.

Num discurso repleto de referências ao passado e de linguagem religiosa, Biden estendeu ainda as mãos às minorias do país, insistindo que está na altura de reafirmar o compromisso dos Estados Unidos para com a justiça para todos.

Biden tomou a palavra pouco depois de ter prestado o seu juramento ao presidente do Supremo Tribunal, isto depois de Kamala Harris ter feito o mesmo.

A cerimónia da inauguração de Joe Biden, que este ano decorreu de forma mais limitada devido à pandemia, foi marcada ainda por vários momentos musicais, destacando-se a prestação de Lady Gaga, que cantou o hino, e de Jennifer Lopez, que cantou a música patriótica “This Land is My Land”.

Houve ainda dois momentos de oração, uma liderada pelo padre jesuíta Leo Donovan e outro pelo pastor evangélico Silvester Beaman.