Recorde de infetados com Covid-19. 10.027 novos casos e mais 91 mortos

Portugal registou esta quarta-feira um novo máximo de casos de Covid-19. Foram confirmados 10.027 infetados no espaço de um dia e 91 mortes, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).



O anterior número mais alto de novos infetados registou-se a 31 de dezembro (7.627 casos).



Na região Norte há 3.857 novos casos, 3.333 em Lisboa e Vale do Tejo, 1.932 casos no Centro, 439 no Alentejo, 307 no Algarve, 107 nos Açores e 52 na Madeira.



Há, neste momento, 87.004 casos ativos da doença, mais 6.821 do que ontem.