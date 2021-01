Marcelo Rebelo de Sousa em isolamento preventivo mantém debate com André Ventura

A informação do isolamento de Marcelo foi avançada esta quarta-feira através de um comunicado oficial publicado no site da Presidência da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em isolamento preventivo após um contacto com um caso positivo de Covid-19, mas mantém o debate com André Ventura agendado para esta quarta-feira à noite.

O chefe de Estado e recandidato tem um debate televisivo com André Ventura marcado para esta quarta-feira. O frente-a-frente mantém-se por vídeoconferência, apurou a Renascença.



Ouvido na qualidade de candidato às eleições presidenciais de 24 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou "a esperança de poder ir ao debate presidencial de hoje" com André Ventura, "aguardando luz verde das autoridades sanitárias".

Segundo fonte de Belém à agência Lusa, o contacto do Presidente da República com o referido elemento da sua Casa Civil foi "muito breve, muito curto, com máscara, para dar indicações sobre determinadas questões internas, à margem das audiências aos partidos".

É a segunda vez que o Presidente da República fica em isolamento profilático após contacto com pessoas infetadas com Covid-19.



A primeira situação aconteceu em março de 2020, após um encontro com um grupo de alunos de Felgueiras.

No final do ano, o primeiro-ministro, António Costa, também esteve em isolamento profilático após um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que estava contaminado com Covid-19.

Desde a chegada da pandemia ao país estão confirmados 7.286 óbitos e mais de 436 mil infeções pelo novo coronavírus em Portugal, segundo dados de terça-feira.



Evolução da covid-19 em Portugal