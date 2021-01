Marcelo testa negativo à Covid-19, mas continua em isolamento

A informação do isolamento de Marcelo foi avançada esta quarta-feira através de um comunicado oficial publicado no site da Presidência da República.

O chefe de Estado está em isolamento após um contacto com um elemento da Casa Civil, que está infetado com o novo coronavírus.

A SIC vai manter o debate televisivo desta quarta-feira entre os candidatos presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, mas o modelo ainda não está definido, anunciou o pivot do Primeiro Jornal da estação.

As dúvidas quanto à realização do debate de hoje à noite surgiram depois de se saber que o atual Presidente da República e recandidato ao cargo está em confinamento profilático preventivo, depois de ter contactado com um assessor que testou positivo para o SARS-CoV-2.

No Primeiro Jornal desta quarta-feira, o pivot Bento Rodrigues afirmou que o debate se mantém, embora os moldes ainda estão por decidir.

É a segunda vez que o Presidente da República fica em isolamento profilático após contacto com pessoas infetadas com Covid-19.



A primeira situação aconteceu em março de 2020, após um encontro com um grupo de alunos de Felgueiras.

No final do ano, o primeiro-ministro, António Costa, também esteve em isolamento profilático após um encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que estava contaminado com Covid-19.

Portugal registou esta quarta-feira um novo máximo de casos de Covid-19. Foram confirmados 10.027 infetados no espaço de um dia, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).



O boletim epidemiológico dá conta de 91 mortes nas últimas 24 horas.

Evolução da Covid-19 em Portugal