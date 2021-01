​Ministra da Saúde alerta para “imensa pressão” no SNS e dias “muito duros”

Veja também:



A ministra da Saúde alerta para dias “muito duros” que se aproximam e para nova “fase de imensa pressão no Serviço Nacional de Saúde”.



"Neste momento estamos novamente numa fase de imensa pressão no serviço nacional de Saúde, estamos a procurar responder, mas precisamos da ajuda de todos", disse a governante.



Marta Temido falava aos jornalistas durante uma visita à Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Mora, no Alentejo, onde esta quarta-feira de manhã começaram a ser vacinados os utentes desta instituição.

A governante garantiu ainda que os hospitais têm autorização para todas as contratações necessárias. "Já tinham ao abrigo do regime excecional da pandemia, que vinha do ano passado, e mantém essa autorização independentemente de também termos feitos contratações por tempo indeterminado, por exemplo, para reforço de cuidados intensivos", detalhou.